В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Получил информацию, что в Курской области произошло ДТП с нашими жителями... Созвонились с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Действительно, микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть человек в нашем микроавтобусе - двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что все пострадавшие доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.
Гладков добавил, что министр здравоохранения Белгородской области находится на связи с министром здравоохранения Курской области. Сейчас пострадавших обследуют. В зависимости от результатов будет решено, оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или перевозить в Белгород.
"Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован. С точки зрения российского законодательства перевозка детей - жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться. Заместитель губернатора-министр образования Андрей Викторович Милехин выясняет все обстоятельства. По предварительным данным, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь", - уточнил губернатор.
