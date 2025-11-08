В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован. С точки зрения российского законодательства перевозка детей - жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться. Заместитель губернатора-министр образования Андрей Викторович Милехин выясняет все обстоятельства. По предварительным данным, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь", - уточнил губернатор.