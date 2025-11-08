Рейтинг@Mail.ru
В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП
12:41 08.11.2025 (обновлено: 13:00 08.11.2025)
В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП
В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП - РИА Новости, 08.11.2025
В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП
Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области,... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия
курская область
белгородская область
курск
вячеслав гладков
происшествия, курская область, белгородская область, курск, вячеслав гладков
Происшествия, Курская область, Белгородская область, Курск, Вячеслав Гладков
В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП

В Курской области перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramДТП с участием трёх автомобилей в Курской области. 8 ноября 2025
ДТП с участием трёх автомобилей в Курской области. 8 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
ДТП с участием трёх автомобилей в Курской области. 8 ноября 2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Получил информацию, что в Курской области произошло ДТП с нашими жителями... Созвонились с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Действительно, микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть человек в нашем микроавтобусе - двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что все пострадавшие доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.
Гладков добавил, что министр здравоохранения Белгородской области находится на связи с министром здравоохранения Курской области. Сейчас пострадавших обследуют. В зависимости от результатов будет решено, оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или перевозить в Белгород.
"Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован. С точки зрения российского законодательства перевозка детей - жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться. Заместитель губернатора-министр образования Андрей Викторович Милехин выясняет все обстоятельства. По предварительным данным, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь", - уточнил губернатор.
ПроисшествияКурская областьБелгородская областьКурскВячеслав Гладков
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала