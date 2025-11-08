Трамп хочет купить склады для размещения нелегальных мигрантов, пишет NBC

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки крупных складов, изначально предназначенных для таких компаний как Amazon, для размещения там нелегальных мигрантов перед их депортацией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности и представителя Белого дома.
Отмечается, что власти рассматривают склады на юге США, расположенные рядом с аэропортами, откуда чаще всего депортируют иммигрантов.
При этом обсуждение сделки по покупке складов находится еще на раннем этапе. Кроме того, не сообщается возможная сумма контракта.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
