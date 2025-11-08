Рейтинг@Mail.ru
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС - РИА Новости, 08.11.2025
23:19 08.11.2025
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС - РИА Новости, 08.11.2025
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС
Ограничение выдачи многократных шенгенских виз россиянам, ранее приезжавшим в страны Евросоюза с деньгами, - это доведение Европы до самоубийства с учетом ее... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
европа
россия
украина
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире, европа, россия, украина, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС

Захарова: ограничение выдачи мультивиз россиянам доведет ЕС до самоубийства

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ограничение выдачи многократных шенгенских виз россиянам, ранее приезжавшим в страны Евросоюза с деньгами, - это доведение Европы до самоубийства с учетом ее колоссальных расходов на мигрантов и Украину, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В программе "Право знать" на канале ТВЦ Захарова указала на то, что европейским налогоплательщикам уже приходится тратиться на содержание нелегальных мигрантов. Кроме того, есть риск роста расходов Европы на поддержку киевского режима.
"И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства", - сказала дипломат.
В пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
7 ноября, 08:00
 
