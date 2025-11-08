Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ограничение выдачи многократных шенгенских виз россиянам, ранее приезжавшим в страны Евросоюза с деньгами, - это доведение Европы до самоубийства с учетом ее колоссальных расходов на мигрантов и Украину, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.