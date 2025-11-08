https://ria.ru/20251108/mer-2053593799.html
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками - РИА Новости, 08.11.2025
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками
Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал "революционной идеей" мусорки с крышками, связал это со снижением числа крыс в городе. РИА Новости, 08.11.2025
НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал "революционной идеей" мусорки с крышками, связал это со снижением числа крыс в городе.
"Наша администрация предложила революционную идею, до которой ещё не додумалась ни одна администрация: складывать мусор в контейнеры с крышками!" – похвастался мэр Нью-Йорка
в соцсети Х
.
"Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы", – добавил он.
Так он спародировал название фильма из серии "Зведные войны" "Империя наносит ответный удар".
К публикации он прикрепил фото, также стилизованное под вселенную космической саги. Одним из персонажей вселенной - Джаббой Хат - выступает городская крыса. В качестве "звезды смерти", вероятнее всего, выступает тот самый "революционный" мусорный бак с крышкой. На картинке отмечается, что число замеченных в городе крыс снижается уже девять месяцев подряд.
Большинство домов и весь бизнес в городе, согласно предписанию властей, и так обязаны использовать мусорные баки с крышками, когда мусор выносится на обочину для сбора.
Проблему борьбы с крысами скоро унаследует недавно избранный Зохран Мамдани
- срок его полномочий во главе крупнейшего города США
начнется 1 января 2026 года и продлится четыре года.