Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал "революционной идеей" мусорки с крышками, связал это со снижением числа крыс в городе.

"Наша администрация предложила революционную идею, до которой ещё не додумалась ни одна администрация: складывать мусор в контейнеры с крышками!" – похвастался мэр Нью-Йорка в соцсети Х

"Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы", – добавил он.

Так он спародировал название фильма из серии "Зведные войны" "Империя наносит ответный удар".

К публикации он прикрепил фото, также стилизованное под вселенную космической саги. Одним из персонажей вселенной - Джаббой Хат - выступает городская крыса. В качестве "звезды смерти", вероятнее всего, выступает тот самый "революционный" мусорный бак с крышкой. На картинке отмечается, что число замеченных в городе крыс снижается уже девять месяцев подряд.

Большинство домов и весь бизнес в городе, согласно предписанию властей, и так обязаны использовать мусорные баки с крышками, когда мусор выносится на обочину для сбора.