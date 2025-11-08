Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 08.11.2025 (обновлено: 05:00 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/mer-2053593799.html
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками - РИА Новости, 08.11.2025
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками
Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал "революционной идеей" мусорки с крышками, связал это со снижением числа крыс в городе. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T04:57:00+03:00
2025-11-08T05:00:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
зохран мамдани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974923155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acc899fe0391808b4645612bd777df35.jpg
https://ria.ru/20251104/tramp-2052698726.html
https://ria.ru/20251107/mer-2053334132.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974923155_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_5d3b167374c37c0713938c5687e7d9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), США, Зохран Мамдани
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками

Мэр Нью-Йорка Адамс назвал революционной идеей мусорные баки с крышками

© AP Photo / Brittainy NewmanМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Brittainy Newman
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал "революционной идеей" мусорки с крышками, связал это со снижением числа крыс в городе.
"Наша администрация предложила революционную идею, до которой ещё не додумалась ни одна администрация: складывать мусор в контейнеры с крышками!" – похвастался мэр Нью-Йорка в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
4 ноября, 02:12
"Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы", – добавил он.
Так он спародировал название фильма из серии "Зведные войны" "Империя наносит ответный удар".
© X мэра Нью-Йорка Эрика АдамсаСтилизованный под вселенную "Звездных войн" постер о борьбе властей Нью-Йорка с мусором
Стилизованный под вселенную Звездных войн постер о борьбе властей Нью-Йорка с мусором - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© X мэра Нью-Йорка Эрика Адамса
Стилизованный под вселенную "Звездных войн" постер о борьбе властей Нью-Йорка с мусором
К публикации он прикрепил фото, также стилизованное под вселенную космической саги. Одним из персонажей вселенной - Джаббой Хат - выступает городская крыса. В качестве "звезды смерти", вероятнее всего, выступает тот самый "революционный" мусорный бак с крышкой. На картинке отмечается, что число замеченных в городе крыс снижается уже девять месяцев подряд.
Большинство домов и весь бизнес в городе, согласно предписанию властей, и так обязаны использовать мусорные баки с крышками, когда мусор выносится на обочину для сбора.
Проблему борьбы с крысами скоро унаследует недавно избранный Зохран Мамдани - срок его полномочий во главе крупнейшего города США начнется 1 января 2026 года и продлится четыре года.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Новый мэр Нью-Йорка ничего не изменит, считает американский блогер
Вчера, 06:09
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЗохран Мамдани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала