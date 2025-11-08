Рейтинг@Mail.ru
США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома
00:27 08.11.2025
США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома - РИА Новости, 08.11.2025
США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома
США и Венгрия подписали меморандум по мирному атому, в рамках которого Будапешт закупит американское ядерное топливо на сумму 114 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T00:27:00+03:00
2025-11-08T00:27:00+03:00
в мире
венгрия
сша
будапешт
петер сийярто
алексей лихачев
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
венгрия
сша
будапешт
1920
1920
true
в мире, венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, алексей лихачев, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, США, Будапешт, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2"
США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома

Госдеп: США и Венгрия договорились о сотрудничестве в сфере мирного атома

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США и Венгрия подписали меморандум по мирному атому, в рамках которого Будапешт закупит американское ядерное топливо на сумму 114 миллионов долларов, сообщил госдеп.
"США и Венгрия подписали меморандум о понимании по ядерной энергетике... Венгрия проявила намерение поддержать создание до 10 малых модульных реакторов с предварительной стоимостью 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Венгрия намерена закупить американский СПГ на $600 миллионов
Контракт на поставку американского ядерного топлива оценивается в 114 миллионов долларов, добавили в ведомстве.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что соглашение коснется возможных закупок Венгрией у США ядерного топлива и технологий хранения отработанного топлива — Будапешт намерен впервые в истории развития атома закупать американские материалы для реакторов. Соглашение касается внедрения Венгрией технологий США, которые позволят безопасно хранить отработанное топливо на территории АЭС "Пакш", а также сооружения малых модульных реакторов.
Первый камень единственной в Венгрии АЭС "Пакш" был заложен 3 октября 1975 года. Первый блок из четырех был подключен к системе в 1982 году, а последний - в 1987. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, что не раз подчеркивали власти страны.
В августе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Венгрия намерена купить у США оборонную продукцию на $700 миллионов
В миреВенгрияСШАБудапештПетер СийяртоАлексей ЛихачевАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"
 
 
