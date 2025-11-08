США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома

Первый камень единственной в Венгрии АЭС "Пакш" был заложен 3 октября 1975 года. Первый блок из четырех был подключен к системе в 1982 году, а последний - в 1987. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, что не раз подчеркивали власти страны.