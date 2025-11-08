США и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США и Венгрия подписали меморандум по мирному атому, в рамках которого Будапешт закупит американское ядерное топливо на сумму 114 миллионов долларов, сообщил госдеп.
"США и Венгрия подписали меморандум о понимании по ядерной энергетике... Венгрия проявила намерение поддержать создание до 10 малых модульных реакторов с предварительной стоимостью 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Контракт на поставку американского ядерного топлива оценивается в 114 миллионов долларов, добавили в ведомстве.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что соглашение коснется возможных закупок Венгрией у США ядерного топлива и технологий хранения отработанного топлива — Будапешт намерен впервые в истории развития атома закупать американские материалы для реакторов. Соглашение касается внедрения Венгрией технологий США, которые позволят безопасно хранить отработанное топливо на территории АЭС "Пакш", а также сооружения малых модульных реакторов.
Первый камень единственной в Венгрии АЭС "Пакш" был заложен 3 октября 1975 года. Первый блок из четырех был подключен к системе в 1982 году, а последний - в 1987. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, что не раз подчеркивали власти страны.
В августе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".