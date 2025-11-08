Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение
03:18 08.11.2025 (обновлено: 06:01 08.11.2025)
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение
авто, россия, франция, егор васильев, renault s.a
Авто, Россия, Франция, Егор Васильев, Renault S.A
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение

Аналитик Васильев: в России с начала года купили лишь 13 новых Renault

Автосалон. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Некогда популярному французскому бренду Renault грозит забвение в России, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что раньше российский рынок для Renault был вторым после Франции по значимости. Однако после ухода из нашей страны продажи исчисляются десятками и даже единицами. Так, за девять месяцев этого года на учет в РФ встали лишь 13 машин.
Дело в том, что Renault — государственная компания.
"Она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше", — считает автоэксперт.
По его мнению, рост мировых продаж Renault обусловлен трендом на дешевые авто, однако эту нишу скоро займут китайцы. Если французский производитель решит вернуться в Россию, ему будет очень сложно восстановить дилерскую сеть и преодолеть сформировавшийся у покупателей негативный имидж.
Покупатель осматривает машину
Финансист назвала машины, которые вот-вот упадут в цене
6 мая, 02:15
 
АвтоРоссияФранцияЕгор ВасильевRenault S.A
 
 
