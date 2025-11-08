Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Некогда популярному французскому бренду Renault грозит забвение в России, рассказал Некогда популярному французскому бренду Renault грозит забвение в России, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

Он напомнил, что раньше российский рынок для Renault был вторым после Франции по значимости. Однако после ухода из нашей страны продажи исчисляются десятками и даже единицами. Так, за девять месяцев этого года на учет в РФ встали лишь 13 машин.

Дело в том, что Renault — государственная компания.

"Она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше", — считает автоэксперт.