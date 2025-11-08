https://ria.ru/20251108/marka-2053586631.html
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение - РИА Новости, 08.11.2025
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение
Некогда популярному французскому бренду Renault грозит забвение в России, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T03:18:00+03:00
2025-11-08T03:18:00+03:00
2025-11-08T06:01:00+03:00
авто
россия
франция
егор васильев
renault s.a
россия
франция
Автоэксперт раскрыл, какой популярной в России марке грозит забвение
Аналитик Васильев: в России с начала года купили лишь 13 новых Renault
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Некогда популярному французскому бренду Renault грозит забвение в России, рассказал агентству "Прайм"
автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что раньше российский рынок для Renault был вторым после Франции
по значимости. Однако после ухода из нашей страны продажи исчисляются десятками и даже единицами. Так, за девять месяцев этого года на учет в РФ
встали лишь 13 машин.
Дело в том, что Renault — государственная компания.
"Она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше", — считает автоэксперт.
По его мнению, рост мировых продаж Renault обусловлен трендом на дешевые авто, однако эту нишу скоро займут китайцы. Если французский производитель решит вернуться в Россию, ему будет очень сложно восстановить дилерскую сеть и преодолеть сформировавшийся у покупателей негативный имидж.