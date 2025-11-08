Рейтинг@Mail.ru
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра драгоценности
11:32 08.11.2025
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра драгоценности
Украденные в результате ограбления Лувра драгоценности будут найдены и возвращены в музей, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.11.2025
2025
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра драгоценности

ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Украденные в результате ограбления Лувра драгоценности будут найдены и возвращены в музей, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы начали задерживать часть банды, совершившей это ограбление. Драгоценности будут (найдены и – ред.) возвращены в музей. Они (остальные члены банды – ред.) будут задержаны и предстанут перед судом", - заявил он в интервью мексиканскому телеканалу Televisa.
Лувр могли ограбить по заказу иностранцев, пишут СМИ
Лувр могли ограбить по заказу иностранцев, пишут СМИ
5 ноября, 13:38
Французский лидер также заявил о том, что система безопасности в музее будет полностью пересмотрена в рамках большого плана реконструкции Лувра.
"Мы приступили к реализации масштабного плана… возрождения Лувра. Система безопасности Лувра будет полностью пересмотрена", - сказал он.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Счетная палата Франции выпустила 6 ноября отчет, в котором говорилось о том, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси заявил на пресс-конференции, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после недавнего ограбления, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати в интервью телеканалу TF1 пообещала, что до конца года будут приняты меры для пресечения повторения случившегося.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
"Вынести "Мону Лизу" под плащом": как один итальянец обокрал Лувр
"Вынести "Мону Лизу" под плащом": как один итальянец обокрал Лувр
5 ноября, 18:48
 
