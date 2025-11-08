https://ria.ru/20251108/litva-2053677282.html
Литва выступила с угрозами в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
Вильнюс рассматривает вариант запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге из-за застрявших на границе литовских фур, заявил советник... РИА Новости, 08.11.2025
Литва выступила с угрозами в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вильнюс рассматривает вариант запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге из-за застрявших на границе литовских фур, заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас национальному радио LRT.
"Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы", — сказал он.
Также Литва
хочет взыскать с белорусской стороны ущерб, нанесенный автоперевозчикам из-за решений самого же Вильнюса
. Добровольскас призвал перевозчиков собирать информацию о понесенных ими убытках, которые"после оценки правовых возможностей могут быть взысканы с Беларуси
или контролируемого ею имущества".
Литва на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. По данным белорусской таможни, на территории страны осталось более пяти тысяч литовских тягачей и прицепов. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Вильнюс направил руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.
Минск
призвал соседнюю страну возобновить нормальную работу контрольно-пропускных пунктов на границе, о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи. В Белоруссии напомнили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке.