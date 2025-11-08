https://ria.ru/20251108/kurily-2053656881.html
У берегов южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано вечером в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 08.11.2025
итуруп, тихий океан, происшествия
