14:26 08.11.2025
У берегов южных Курил произошло землетрясение
У берегов южных Курил произошло землетрясение
итуруп
тихий океан
итуруп
тихий океан
итуруп, тихий океан, происшествия
Итуруп, Тихий океан, Происшествия
У берегов южных Курил произошло землетрясение

У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано вечером в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в 18.56 (10.56 мск) 8 ноября. Эпицентр находился в 129 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 79 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, сейсмособытие могли ощутить на Итурупе силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
ИтурупТихий океанПроисшествия
 
 
