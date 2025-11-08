https://ria.ru/20251108/kupyansk-2053634299.html
ВС России отразили попытки ВСУ деблокировать группировку в Купянске
Группировка "Запад" отразила две атаки украинских войск из района Осиново в Харьковской области, которые пытались деблокировать окруженные формирования ВСУ,... РИА Новости, 08.11.2025
харьковская область
