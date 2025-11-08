https://ria.ru/20251108/kupyansk-2053633039.html
ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ под Купянском
ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ под Купянском
Российские военнослужащие продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ под Купянском
ВС РФ продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в районе Купянска