16:55 08.11.2025
В Крыму опровергли сообщения о взломе местных телеканалов
Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения о взломе местных телеканалов ложью

Здание госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взломе местных телеканалов.
По его словам, "враг вбрасывает информацию" про взлом эфирного вещания крымских телеканалов.
"Это ложь, а видео низкопробная подделка", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма указал на несоответствие титров, ошибки в тексте, другой логотип телеканала в поддельном видеоролике. Вырезан фрагмент озвучки из материала журналиста, который давно не работает на канале Крым 24, добавил он.
"Вещание всех телевизионных и радио станций осуществляется в обычном режиме", - заключил Крючков.
