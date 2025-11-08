https://ria.ru/20251108/krym-2053682699.html
В Крыму опровергли сообщения о взломе местных телеканалов
Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взломе местных телеканалов. РИА Новости, 08.11.2025
в мире
республика крым
олег крючков
республика крым
