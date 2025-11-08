Рейтинг@Mail.ru
Константинов предложил Трампу посетить Крым - РИА Новости, 08.11.2025
10:16 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/krym-2053615690.html
Константинов предложил Трампу посетить Крым
Константинов предложил Трампу посетить Крым - РИА Новости, 08.11.2025
Константинов предложил Трампу посетить Крым
Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:16:00+03:00
2025-11-08T10:16:00+03:00
в мире
республика крым
украина
россия
дональд трамп
владимир константинов
владимир путин
оон
республика крым
украина
россия
в мире, республика крым, украина, россия, дональд трамп, владимир константинов, владимир путин, оон
В мире, Республика Крым, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
Константинов предложил Трампу посетить Крым

Константинов: визит Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Вчера, 08:00
Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России", - сказал Константинов агентству.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
Вчера, 09:08
 
В миреРеспублика КрымУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
