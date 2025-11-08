Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 08.11.2025
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ВС РФ продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в Красноармейске, зачистку от боевиков Гнатовки и Рога, освобождены 39 зданий, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 39 зданий", - говорится в сообщении.
