ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
ВС РФ продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в Красноармейске, зачистку от боевиков Гнатовки и Рога, освобождены 39 зданий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
