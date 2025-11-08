Рейтинг@Mail.ru
В Европе выступили с резким заявлением после встречи Трампа и Орбана
05:32 08.11.2025
В Европе выступили с резким заявлением после встречи Трампа и Орбана
В Европе выступили с резким заявлением после встречи Трампа и Орбана
2025-11-08T05:32:00+03:00
2025-11-08T05:32:00+03:00
в мире
сша
венгрия
европа
дональд трамп
виктор орбан
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
сша
венгрия
европа
в мире, сша, венгрия, европа, дональд трамп, виктор орбан, аэс "пакш-2", аэс "пакш", золтан кошкович, турецкий поток
В мире, США, Венгрия, Европа, Дональд Трамп, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Золтан Кошкович, Турецкий поток
В Европе выступили с резким заявлением после встречи Трампа и Орбана

Кошкович: договоренности Трампа и Орбана разозлят либеральных политиков в ЕС

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Договоренности по санкциям, достигнутые по итогам встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, разозлят либеральные элиты Европы, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль", — сыронизировал он.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита РоссияСША. После мероприятия глава венгерского правительства заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что Штаты также полностью сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
В миреСШАВенгрияЕвропаДональд ТрампВиктор ОрбанАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Золтан КошковичТурецкий поток
 
 
