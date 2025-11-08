В Европе выступили с резким заявлением после встречи Трампа и Орбана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Договоренности по санкциям, достигнутые по итогам встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, разозлят либеральные элиты Европы, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль", — сыронизировал он.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия – США. После мероприятия глава венгерского правительства заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что Штаты также полностью сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.