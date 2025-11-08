В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Колумбии считают, что катера, подвергшиеся ударам со стороны США в Карибском море, перевозили наркотики, заявил колумбийский министр обороны Педро Арнульфо Санчес.
"Исходя из новостей, которые мы анализируем, мы согласны с тем, что те катера перевозили наркотики", - сказал Санчес в интервью американскому телеканалу NBC.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 7 ноября, что Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса.