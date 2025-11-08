Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/kolumbija-2053593977.html
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики - РИА Новости, 08.11.2025
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики
Власти Колумбии считают, что катера, подвергшиеся ударам со стороны США в Карибском море, перевозили наркотики, заявил колумбийский министр обороны Педро... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T05:02:00+03:00
2025-11-08T05:02:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7580e519cabe719cea2890b2f7c015b5.jpg
https://ria.ru/20251101/ssha-2052432763.html
сша
венесуэла
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fba12013cade18accbbda70ec246845c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, NBC
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики

Глава МО Колумбии Санчес: ВС США атаковали катера с наркотиками в Карибском море

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Колумбии считают, что катера, подвергшиеся ударам со стороны США в Карибском море, перевозили наркотики, заявил колумбийский министр обороны Педро Арнульфо Санчес.
"Исходя из новостей, которые мы анализируем, мы согласны с тем, что те катера перевозили наркотики", - сказал Санчес в интервью американскому телеканалу NBC.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 7 ноября, что Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса.
Американские военные корабли - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
1 ноября, 22:04
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала