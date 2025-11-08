В России появился новый вид колледжей, показало исследование

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 60% университетов России создали при себе колледжи, которые стали новой элитой среднего профобразования, конкурс для поступления туда в полтора раза выше, чем в обычных техникумах, сообщается в исследовании Высшей школы экономики, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Почти 60% университетов в России одновременно ведут программы колледжей. На этих программах учится каждый пятый студент среднего профобразования - больше полумиллиона человек", - говорится в исследовании, где было проанализировано 648 учебных заведений.

Уточняется, что вузовские колледжи стали новой элитой среднего профобразования.

"Конкурс там в полтора раза выше, чем в обычных техникумах — 3,3 человека на место против 1,8. Средний балл аттестата абитуриентов тоже солиднее: 3,9 против 3,7", - отмечается в докладе ВШЭ

Кроме того, после окончания такого колледжа, как утверждается в исследовании, человеку проще устроиться на работу: трудоустраиваются 83% выпускников против 78% из самостоятельных колледжей.

"Работодатели видят диплом вуза и доверяют ему больше, даже если это программа СПО, а не бакалавриат", - сообщили в ВШЭ.