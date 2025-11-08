https://ria.ru/20251108/kkhl-2053705850.html
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T19:46:00+03:00
2025-11-08T19:46:00+03:00
2025-11-08T19:55:00+03:00
спорт
анонсы и трансляции матчей
даниил мисюль
денис алексеев
локомотив (ярославль)
ак барс
нефтехимик
александр радулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018343716_0:53:1081:661_1920x0_80_0_0_6173c5f1a35384bdc1cc8f2ef116d649.jpg
/20251107/avtomobilist-2053549563.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018343716_58:0:990:699_1920x0_80_0_0_6acda1cb3ce14f1de45d692a1c96ecdb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анонсы и трансляции матчей, даниил мисюль, денис алексеев, локомотив (ярославль), ак барс, нефтехимик, александр радулов
Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Даниил Мисюль, Денис Алексеев, Локомотив (Ярославль), Ак Барс, Нефтехимик, Александр Радулов, Хоккей
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ