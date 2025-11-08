Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Хоккей
 
19:46 08.11.2025 (обновлено: 19:55 08.11.2025)
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
/20251107/avtomobilist-2053549563.html
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ

Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Ярославле, закончилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Даниил Мисюль (9-я минута), Александр Радулов (25) и Денис Алексеев (57). В составе гостей отличился Никита Лямкин (29).
"Локомотив" выиграл пятый матч подряд и с 36 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Потерпевший третье поражение подряд "Ак Барс" (32 очка) идет вторым на Востоке. В следующем матче казанская команда 10 ноября на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком", а ярославский клуб в тот же день нанесет визит нижегородскому "Торпедо".
В другом матче московский ЦСКА дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:0), а китайский клуб "Шанхайские драконы" на своем льду уступили череповецкой "Северстали" (2:4).
