Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
2025-11-08T05:54:00+03:00
ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай выразил ЕС протест и сделал серьезное представление из-за присутствия видных "сторонников независимости Тайваня" в Европейском парламенте, говорится в заявлении дипломатической миссии КНР в Евросоюзе.
Как следует из заявления китайской дипмисии, 7 ноября европейская сторона допустила присутствие заместителя главы администрации Тайваня
Сяо Мэйцинь и других видных "сторонников независимости Тайваня" в здании Европарламента
, а также их участие в конференции, и проведение "сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня".
"Китай выражает свое решительное возмущение и решительный протест в связи с этим, сделал серьезное представление ЕС
", - говорится в заявлении.
В дипмиссии подчеркнули, что действия ЕС наносят серьезный ущерб коренным интересам Китая
, серьезно нарушают принцип "одного Китая", являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывают политическое взаимное доверие между Пекином
и ЕС.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй
в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).