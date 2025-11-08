Рейтинг@Mail.ru
Киев столкнулся с транспортным коллапсом - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 08.11.2025 (обновлено: 16:19 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/kiev-2053667253.html
Киев столкнулся с транспортным коллапсом
Киев столкнулся с транспортным коллапсом - РИА Новости, 08.11.2025
Киев столкнулся с транспортным коллапсом
В Киеве произошел транспортный коллапс из-за проблем в энергосистеме, сообщило издание Страна.ua. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:33:00+03:00
2025-11-08T16:19:00+03:00
в мире
киев
украина
харьков
алексей гончаренко
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053664400_0:213:717:616_1920x0_80_0_0_f714598156538c42cb76cd9edb588914.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2051049528.html
https://ria.ru/20251108/zelenskiy-2053656381.html
киев
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053664400_0:78:717:616_1920x0_80_0_0_d9a42e3b736f00484e392a3943387586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, харьков, алексей гончаренко, укрэнерго
В мире, Киев, Украина, Харьков, Алексей Гончаренко, Укрэнерго
Киев столкнулся с транспортным коллапсом

В Киеве парализовало движение общественного транспорта

© Кадр видео из соцсетейЛюди идут по трамвайным путям в сторону района Борщаговки в Киеве
Люди идут по трамвайным путям в сторону района Борщаговки в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Люди идут по трамвайным путям в сторону района Борщаговки в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Киеве произошел транспортный коллапс из-за проблем в энергосистеме, сообщило издание Страна.ua.
"Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро "Политехнический институт", — говорится в публикации.
Лампы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-министр энергетики Украины заявила, что отключения света стали рутиной
27 октября, 21:12
Также не ходит скоростной трамвай в сторону Борщаговки (район на западе Киева. — Прим. ред.), горожане идут по путям к ближайшим остановкам общественного транспорта, пишут местные Telegram-каналы.
Ранее в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил об аварийных отключениях света в Киеве, Харькове и других областях страны. Эту информацию подтвердила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", при этом не уточнив, о каких именно регионах идет речь.

По данным украинских СМИ, сегодня ночью в Киеве, Конотопе, Сумах, Днепропетровске, Харькове, Кременчуге и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

Как заявили в Минобороны России, в ночь на 8 ноября армия нанесла удар возмездия с применением высокоточного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Вчера, 14:23
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреКиевУкраинаХарьковАлексей ГончаренкоУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала