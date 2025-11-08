Киев столкнулся с транспортным коллапсом

Люди идут по трамвайным путям в сторону района Борщаговки в Киеве

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Киеве произошел транспортный коллапс из-за проблем в энергосистеме, сообщило издание В Киеве произошел транспортный коллапс из-за проблем в энергосистеме, сообщило издание Страна.ua

"Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро "Политехнический институт", — говорится в публикации.

Также не ходит скоростной трамвай в сторону Борщаговки (район на западе Киева . — Прим. ред.), горожане идут по путям к ближайшим остановкам общественного транспорта, пишут местные Telegram-каналы.

Ранее в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко * сообщил об аварийных отключениях света в Киеве, Харькове и других областях страны. Эту информацию подтвердила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", при этом не уточнив, о каких именно регионах идет речь.

По данным украинских СМИ, сегодня ночью в Киеве, Конотопе, Сумах, Днепропетровске, Харькове, Кременчуге и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

Как заявили в Минобороны России, в ночь на 8 ноября армия нанесла удар возмездия с применением высокоточного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.