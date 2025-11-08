Рейтинг@Mail.ru
У клуба в Кемерово произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 08.11.2025
09:24 08.11.2025 (обновлено: 09:25 08.11.2025)
У клуба в Кемерово произошел конфликт со стрельбой
У клуба в Кемерово произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 08.11.2025
У клуба в Кемерово произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел у клуба в Кемерово, один человек погиб, еще один ранен, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:24:00+03:00
2025-11-08T09:25:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кемерово
кемеровская область
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
У клуба в Кемерово произошел конфликт со стрельбой

В Кемерово один человек погиб после конфликта со стрельбой у клуба

КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел у клуба в Кемерово, один человек погиб, еще один ранен, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что 8 ноября 2025 года около 03:00 час. (около 23.00 мск) у одного из заведений на проспекте Советском произошел конфликт между двумя группами лиц, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. В результате один из мужчин скончался от полученного ранения в медицинском учреждении, еще один человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. На данный момент установлены все участники инцидента… по факту убийства и причинения огнестрельного ранения еще одному человеку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что следователями СК и сотрудники уголовного розыска проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
