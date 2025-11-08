При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб человек

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости. На Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатского края в результате схода снежной массы двое рабочих оказались под завалами, один из них погиб, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.