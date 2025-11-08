При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб человек

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости. На Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатского края в результате схода снежной массы двое рабочих оказались под завалами, один из них погиб, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Нам поступила информация о том, что вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения сошла снежная масса. В результате двое сотрудников подрядной организации, работающих на буровой площадке, оказались под снегом", – написал Лебедев на своей странице в соцсети.
По его словам, в ходе поисковой операции тело одного погибшего уже извлечено из-под завалов. Поиски второго мужчины приостановлены до наступления светлого времени суток.
"Силы и средства КГКУ "ЦОД" - как поисково-спасательного отряда, расположенного в Петропавловске-Камчатском, так и его филиала в Мильковском округе, - готовы к выезду и оказанию помощи в поисковых мероприятиях", – добавил Лебедев. При этом он отметил, что, по оценке специалистов, сил и средств самого предприятия, находящихся на месторождении, достаточно для проведения поисков.
Проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности начала прокуратура региона.
Как уточнили в надзорном ведомстве, в субботу вечером на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки на расстояние около 70 метров унесло буровую установку, в которой находились двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника на настоящий момент результата не дали.
Мильковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю также начата процессуальная проверка обстоятельств трагедии.
