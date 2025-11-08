Рейтинг@Mail.ru
При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб человек
15:15 08.11.2025 (обновлено: 03:48 09.11.2025)
При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб человек
На Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатского края в результате схода снежной массы двое рабочих оказались под завалами, один из них... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
камчатский край
агинское
быстринский район
сергей лебедев
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
агинское
быстринский район
происшествия, камчатский край, агинское, быстринский район, сергей лебедев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатский край, Агинское, Быстринский район, Сергей Лебедев, Следственный комитет России (СК РФ)
При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб машинист

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости. На Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатского края в результате схода снежной массы двое рабочих оказались под завалами, один из них погиб, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Нам поступила информация о том, что вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения сошла снежная масса. В результате двое сотрудников подрядной организации, работающих на буровой площадке, оказались под снегом", – написал Лебедев на своей странице в соцсети.
Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело после гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинская сопка - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
СК возбудил дело после гибели двух человек на вулкане Вилючинская сопка
5 октября, 08:07
По его словам, в ходе поисковой операции тело одного погибшего уже извлечено из-под завалов. Поиски второго мужчины приостановлены до наступления светлого времени суток.
"Силы и средства КГКУ "ЦОД" - как поисково-спасательного отряда, расположенного в Петропавловске-Камчатском, так и его филиала в Мильковском округе, - готовы к выезду и оказанию помощи в поисковых мероприятиях", – добавил Лебедев. При этом он отметил, что, по оценке специалистов, сил и средств самого предприятия, находящихся на месторождении, достаточно для проведения поисков.
Проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности начала прокуратура региона.
Как уточнили в надзорном ведомстве, в субботу вечером на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки на расстояние около 70 метров унесло буровую установку, в которой находились двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника на настоящий момент результата не дали.
Мильковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю также начата процессуальная проверка обстоятельств трагедии.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель
19 февраля, 22:20
 
ПроисшествияКамчатский крайАгинскоеБыстринский районСергей ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
