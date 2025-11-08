Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,3, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 10 не ощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,9.

"За сутки произошло 14 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,5 до 5,3. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.