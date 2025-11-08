https://ria.ru/20251108/jugra-2053660712.html
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска - РИА Новости, 08.11.2025
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска
Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:50:00+03:00
2025-11-08T14:50:00+03:00
2025-11-08T14:50:00+03:00
происшествия
москва
благовещенск
нижневартовск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20250725/samolet-2031524226.html
москва
благовещенск
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, благовещенск, нижневартовск
Происшествия, Москва, Благовещенск, Нижневартовск
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет, летевший из Благовещенска в Москву