В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска
14:50 08.11.2025
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска - РИА Новости, 08.11.2025
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска
Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия, москва, благовещенск, нижневартовск
Происшествия, Москва, Благовещенск, Нижневартовск
В ХМАО совершил экстренную посадку самолет из Благовещенска

В ХМАО совершил экстренную посадку самолет, летевший из Благовещенска в Москву

© Flickr / Roger  BitsСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Flickr / Roger  Bits
Самолет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба правительства Югры.
Нижневартовске совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Благовещенска в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Он был доставлен в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет", – говорится в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что борт обрабатывается противообледенительной жидкостью, вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время.
Самолет в аэропорту Минеральные воды в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи
25 июля, 19:36
 
ПроисшествияМоскваБлаговещенскНижневартовск
 
 
