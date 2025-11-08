https://ria.ru/20251108/izrail-2053705681.html
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT - РИА Новости, 08.11.2025
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США, и не будут выделять на него свои средства, сообщает издание Financial Times со... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T19:42:00+03:00
2025-11-08T19:42:00+03:00
2025-11-08T19:42:00+03:00
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
FT: Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США, и не будут выделять на него свои средства, сообщает
издание Financial Times со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что ранее чиновники Израиля
и США
, включая зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера
, выдвинули идею о начале восстановления контролируемой Израилем части сектора Газа, утверждая, что это может стать для палестинцев позитивной альтернативой в сравнении с проживанием под администрацией палестинского движения ХАМАС
.
"Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении "Нового сектора Газа" на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории", - пишет издание.
Арабский дипломат рассказал газете, что по этому вопросу грядет столкновение между палестинцами, египтянами, катарцами, турками с одной стороны и США и Израилем с другой. Еще один дипломат заявил, что "ни одно арабское государство не выделит средства на строительство на такой основе".
Ранее министр экономики Палестинской национальной администрации
Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 68,5 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Президент США 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на прекращение огня и достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.