Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT - РИА Новости, 08.11.2025
19:42 08.11.2025
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
в мире
израиль
сша
дональд трамп
джаред кушнер
палестинская национальная администрация
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, сша, дональд трамп, джаред кушнер, палестинская национальная администрация, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Палестинская национальная администрация, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT

FT: Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США

© AP Photo / Suzanne PlunkettДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США, и не будут выделять на него свои средства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что ранее чиновники Израиля и США, включая зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, выдвинули идею о начале восстановления контролируемой Израилем части сектора Газа, утверждая, что это может стать для палестинцев позитивной альтернативой в сравнении с проживанием под администрацией палестинского движения ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп не согласился, что в Газе установилось "хрупкое" перемирие
3 ноября, 04:53
"Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении "Нового сектора Газа" на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории", - пишет издание.
Арабский дипломат рассказал газете, что по этому вопросу грядет столкновение между палестинцами, египтянами, катарцами, турками с одной стороны и США и Израилем с другой. Еще один дипломат заявил, что "ни одно арабское государство не выделит средства на строительство на такой основе".
Ранее министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 68,5 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Президент США 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на прекращение огня и достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампДжаред КушнерПалестинская национальная администрацияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
