Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США, и не будут выделять на него свои средства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении "Нового сектора Газа" на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории", - пишет издание.

Арабский дипломат рассказал газете, что по этому вопросу грядет столкновение между палестинцами, египтянами, катарцами, турками с одной стороны и США и Израилем с другой. Еще один дипломат заявил, что "ни одно арабское государство не выделит средства на строительство на такой основе".

Ранее министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.

За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 68,5 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.