В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля назвало очередным "пиар-ходом" выдачу стамбульской генпрокуратурой ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.