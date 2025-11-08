Рейтинг@Mail.ru
В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху
15:44 08.11.2025
В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху
Министерство иностранных дел Израиля назвало очередным "пиар-ходом" выдачу стамбульской генпрокуратурой ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина...
2025
В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху

МИД Израиля назвал пиар-ходом турецкий ордер на арест Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля назвало очередным "пиар-ходом" выдачу стамбульской генпрокуратурой ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.
"Прокуратура Стамбула, которая, как известно, недавно организовала арест мэра Стамбула лишь за то, что он осмелился баллотироваться против (президента Реджепа Тайипа – ред.) Эрдогана, теперь выдала "ордера на арест" израильских лидеров и высокопоставленных чиновников… Израиль решительно и с презрением отвергает этот очередной пиар-ход тирана Эрдогана", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.
В МИД Израиля подчеркнули, что при правлении Эрдогана судебная система Турции "стала инструментом для подавления политических оппонентов и ареста журналистов, судей и мэров".
В пятницу стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и десятки других высокопоставленных израильских чиновников по по обвинению в геноциде в секторе Газа. Генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гумпомощи.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
