Иранцев призвали запасаться водой

ТЕГЕРАН, 8 ноя - РИА Новости. Иранские власти на фоне водного кризиса, возможно, будут вынуждены иногда отключать воду в Тегеране в ночное время, населению следует начать запасаться водой, заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

Генеральный директор водопроводной компании провинции Тегеран Бехзад Парса 2 ноября предупредил, что запасов воды в водохранилище Амир Кабир - одном из пяти основных водохранилищ, обеспечивающих иранскую столицу питьевой водой, - хватит меньше, чем на две недели. В четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что кризис с водой в иранской столице усугубляется отсутствием дождей, и, по его словам, город придется эвакуировать, если до третьей декады ноября дожди не выпадут.

« "Возможно, мы будем вынуждены иногда снижать напор воды до ноля в ночное время, когда люди отдыхают и меньше используют воду (в Тегеране - ред.)... Я призываю устанавливать резервуары для хранения воды. Если люди сделают это, то, возможно, они даже не заметят (отключений воды - ред.)", - привело слова министра агентство Fars.

Алиабади рассказал, что городская система трубопроводов для водоснабжения в стране используется более 100 лет и успела износиться за это время. Как он утверждает, ситуацию усугубили июньские атаки Израиля на Иран, в ходе которых трубопровод также получил повреждения, при этом частично потери воды удалось избежать благодаря снижению давления в трубах и установке водяных насосов в зданиях.

В свою очередь, генеральный директор компании по водоснабжению Тегерана подчеркнул, что иранская столица впервые за последние 60 лет уже шестой год подряд сталкивается с засухой. Его слова подтвердил глава Национального центра организации прогноза погоды Ирана Садег Зияиян, говоря, что с марта в столичном регионе исламской республики количество осадков сократилось на 95,8%, и в течение ближайших десяти дней осадков не ожидается.

По состоянию на субботу, подсчитало Fars, 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране, находятся на грани полного высыхания, их запасы воды составляют меньше 5%.

Пезешкиан ранее отмечал, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем государства сферы общественной жизни, ее решение должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.

По сведениям агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы, при этом, по состоянию на 15 июля, уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% в водохранилище Лар , 10% - в Мамлу, 43% - в Латйан, 37% - в Амир Кабир, 52% - в Талеган.

Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини указал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.

В марте Алиабади сообщил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях: Хорасан-Резави, Йезд Исфахан и Тегеран. Причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций, в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан , Хормозган.