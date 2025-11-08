Рейтинг@Mail.ru
В Ираке наступил день тишины перед выборами в парламент
16:20 08.11.2025
В Ираке наступил день тишины перед выборами в парламент
В Ираке наступил день тишины перед выборами в парламент
в мире
ирак
иракский курдистан
курдистан (иран)
нури аль-малики
масуд барзани
саддам хусейн
ирак
иракский курдистан
курдистан (иран)
2025
В Ираке наступил день тишины перед выборами в парламент

Вид с воздуха на Багдад, Ирак
КАИР, 8 ноя - РИА Новости. В Ираке наступил день тишины в преддверии шестых по счету выборов с 2005 года в Совет представителей (парламент), которые начнутся 9 ноября и продолжатся 11 ноября, за 329 депутатских мандатов будут бороться около 7,8 тысячи кандидатов.
Независимая избирательная комиссия Ирака в субботу объявила о дне тишины перед началом специальных выборов, которые пройдут 9 ноября. Голосование сперва затронет работников силовых ведомств и вынужденно перемещенных лиц, их общее число оценивается в более чем 1,3 миллиона человек.
Всеобщее голосование состоится 11 ноября, более 29 миллионов иракских граждан, достигших избирательного возраста, смогут отдать свои голоса за кандидатов. Согласно данным избиркома, уже свыше 21 миллиона человек обновили свои биометрические данные в преддверии выборов.
Отмечается, что около 40% кандидатов моложе 40 лет, что, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о стремлении молодого поколения участвовать в решении проблем страны, связанных с коррупцией и ухудшением социальных государственных услуг.
Согласно неформальному порядку разделения власти, президент республики назначается из числа иракских курдов, глава правительства из шиитов, а спикер парламента должен быть суннитом.
По данным опросов, правящая шиитская коалиция "Восстановление и развитие" под руководством действующего премьера Мухаммеда Шиа ас-Судани получит 50 мандатов. Также ожидается, что 38 мест сможет занять блок бывшего главы правительства Нури аль-Малики - "Правовое государство", в то время как суннитская коалиция "Такаддум" ("Прогресс"), возглавляемая бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси - 26 мандатов.
Тем временем за 46 мест в парламенте будут бороться более 300 кандидатов из Иракского Курдистана. Главными соперниками традиционно выступают Демократическая партия Курдистана под руководством Масуда Барзани и возглавляемый Бафелом Талабани Патриотический союз Курдистана.
После окончания выборов Совету представителей предстоит избрать спикера парламента во время своего первого заседания, затем президента республики. Глава страны, в соответствии с конституцией, должен назначить премьера-министра из лидера наиболее крупного блока. Впоследствии председатель правительства представит парламенту списки министров для получения вотума доверия. В случае одобрения, правительство сможет начать свою работу до переизбрания через следующие четыре года.
Первые парламентские выборы в Ираке состоялись в 2005 году, через два года после вторжения США и свержения бывшего лидера страны Саддама Хусейна.
Заголовок открываемого материала