В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх
06:36 08.11.2025
В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх
В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх
В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх
Центр цифровой экспертизы Роскачества проверит 14 отечественных и зарубежных мобильных игр жанра "три в ряд", среди которых популярные в России Homescapes и... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T06:36:00+03:00
2025-11-08T06:36:00+03:00
общество
россия
сергей кузьменко
роскачество
россия
общество, россия, сергей кузьменко, роскачество
Общество, Россия, Сергей Кузьменко, Роскачество
В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх

Роскачество: в мобильных играх могут использоваться схемы выманивания денег

© Fotolia / EstradaantonМужчина играет в игру на телефоне
Мужчина играет в игру на телефоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Fotolia / Estradaanton
Мужчина играет в игру на телефоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Центр цифровой экспертизы Роскачества проверит 14 отечественных и зарубежных мобильных игр жанра "три в ряд", среди которых популярные в России Homescapes и Royal Match, на наличие в них манипулятивных механик, направленных на привлечение времени и денежных средств игроков, заявили РИА Новости в организации.
В сентябре Роскачество опубликовало результаты исследования 10 приключенческих мобильных игр, среди которых, например, были Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Тогда эксперты организации выявили в ряде проектов манипулятивные механики, в том числе рулетки с предметами и персонажами, навязчивые всплывающие окна, а также внутриигровые ограничения.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
Вчера, 01:52
"Центр цифровой экспертизы Роскачества готовит масштабное исследование игр жанра "три в ряд", чтобы вскрыть хитрые уловки, с помощью которых разработчики вынуждают пользователей совершать необдуманные покупки. В фокусе внимания - 14 популярнейших игр, отобранных по количеству установок. Среди них как мировые хиты Candy Crush Saga, Homescapes и Royal Match, так и продукты российских студий, включая "Планету Самоцветов" и "Мир домовят", - рассказали в Роскачестве.
"С помощью специально разработанной методики эксперты оценят, используются ли в играх манипулятивные механики, направленные на то, чтобы вытянуть у игрока деньги и время путем искусственного создания трудностей или навязывания покупок", - добавили там.
Главная проблема игр жанра "три в ряд" заключается в том, что в случае проигрыша игроку предлагается докупить необходимое для завершения уровня количество ходов (часто это 1-2 хода), делятся эксперты организации.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Обвиняемый в подрыве машины офицера общался с кураторами через игру
30 октября, 00:19
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, которые приводит пресс-служба, исследование игр жанра "три в ряд" вновь показывает, что манипуляции встречаются повсеместно. При этом в отличие от игр из первого исследования, которые люди искали целенаправленно по интересам, здесь главная мотивация игроков - "убить время".
"Низкий порог входа и то, что многие не воспринимают такие жанры серьезно, играют против пользователя. Он незаметно втягивается и не замечает, как начинает платить. Причем российские разработчики зачастую упрощают процесс оплаты до предела, используя механизм "одного клика". Кроме того, в их играх активно предлагают списать средства через счет сотового оператора, упрощая совершение необдуманных платежей", - заключил он.
В организации уточнили, что итоги нового исследования и его методика будут опубликованы в конце ноября.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ: подросток расправился с семьей из-за зависимости от компьютерных игр
25 сентября, 23:01
 
