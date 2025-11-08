В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Центр цифровой экспертизы Роскачества проверит 14 отечественных и зарубежных мобильных игр жанра "три в ряд", среди которых популярные в России Homescapes и Royal Match, на наличие в них манипулятивных механик, направленных на привлечение времени и денежных средств игроков, заявили РИА Новости в организации.

В сентябре Роскачество опубликовало результаты исследования 10 приключенческих мобильных игр, среди которых, например, были Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Тогда эксперты организации выявили в ряде проектов манипулятивные механики, в том числе рулетки с предметами и персонажами, навязчивые всплывающие окна, а также внутриигровые ограничения.

"Центр цифровой экспертизы Роскачества готовит масштабное исследование игр жанра "три в ряд", чтобы вскрыть хитрые уловки, с помощью которых разработчики вынуждают пользователей совершать необдуманные покупки. В фокусе внимания - 14 популярнейших игр, отобранных по количеству установок. Среди них как мировые хиты Candy Crush Saga, Homescapes и Royal Match, так и продукты российских студий, включая "Планету Самоцветов" и "Мир домовят", - рассказали в Роскачестве.

"С помощью специально разработанной методики эксперты оценят, используются ли в играх манипулятивные механики, направленные на то, чтобы вытянуть у игрока деньги и время путем искусственного создания трудностей или навязывания покупок", - добавили там.

Главная проблема игр жанра "три в ряд" заключается в том, что в случае проигрыша игроку предлагается докупить необходимое для завершения уровня количество ходов (часто это 1-2 хода), делятся эксперты организации.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко , которые приводит пресс-служба, исследование игр жанра "три в ряд" вновь показывает, что манипуляции встречаются повсеместно. При этом в отличие от игр из первого исследования, которые люди искали целенаправленно по интересам, здесь главная мотивация игроков - "убить время".

"Низкий порог входа и то, что многие не воспринимают такие жанры серьезно, играют против пользователя. Он незаметно втягивается и не замечает, как начинает платить. Причем российские разработчики зачастую упрощают процесс оплаты до предела, используя механизм "одного клика". Кроме того, в их играх активно предлагают списать средства через счет сотового оператора, упрощая совершение необдуманных платежей", - заключил он.