Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети ЦРУ и "Моссада"

КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел правительства йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявило о раскрытии шпионской сети, которой якобы руководили из ЦРУ, "Моссада" и разведслужбы Саудовской Аравии.