Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети ЦРУ и "Моссада" - РИА Новости, 08.11.2025
18:58 08.11.2025
Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети ЦРУ и "Моссада"
Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети ЦРУ и "Моссада"

Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети ЦРУ, "Моссада" и саудитов

© AP Photo / Hani MohammedХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы. Архивное фото
КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел правительства йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявило о раскрытии шпионской сети, которой якобы руководили из ЦРУ, "Моссада" и разведслужбы Саудовской Аравии.
"В результате четко спланированной операции, которая прошла в несколько этапов, была накрыта шпионская сеть совместного оперативного центра Центрального разведывательного управления (ЦРУ), израильской разведки "Моссад" и Службы общей разведки Саудовской Аравии, их штаб базируется на саудовской территории", - говорится в заявлении.
Отмечается, что членов шпионской сети снабдили современными устройствами для передачи координат местоположения сооружений гражданской и военной инфраструктуры, в том числе пусковых установок баллистический ракет и беспилотников, с помощью которых хуситы наносят удары по Израилю.
Помимо этого, шпионские ячейки вели активную слежку за передвижениями членов правительства и руководителей силовых структур, утверждает йеменская группировка.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы в поддержку палестинцев начали проводить военные операции против Израиля, атакуя связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, а также обстреливая территорию Израиля ракетами и беспилотниками.
С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий.
По данным отчетов ООН на конец 2021 года, конфликт унес жизни 377 тысяч человек, нанес экономике Йемена совокупный ущерб в размере 126 миллиардов долларов, а около 80% населения государства (примерно 35 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.
