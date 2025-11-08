https://ria.ru/20251108/harkov-2053726230.html
Почти во всем Харькове пропал свет
Практически весь Харьков остался без электроснабжения, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 08.11.2025
Почти весь Харьков остался без электроснабжения, в некоторых районах нет воды