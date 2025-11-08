Рейтинг@Mail.ru
Почти во всем Харькове пропал свет - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 08.11.2025 (обновлено: 23:18 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/harkov-2053726230.html
Почти во всем Харькове пропал свет
Почти во всем Харькове пропал свет - РИА Новости, 08.11.2025
Почти во всем Харькове пропал свет
Практически весь Харьков остался без электроснабжения, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:17:00+03:00
2025-11-08T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
киев
алексей гончаренко
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053502905.html
харьков
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d11e932ede503a46b235551fe2c573a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, киев, алексей гончаренко, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, РБК (медиагруппа)
Почти во всем Харькове пропал свет

Почти весь Харьков остался без электроснабжения, в некоторых районах нет воды

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Практически весь Харьков остался без электроснабжения, передает агентство РБК-Украина.
«
Харькове вечером 8 ноября исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщается об очень малом напряжении в электросети", - пишет агентство.
В некоторых районах также отсутствует водоснабжение.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что аварийные отключения света введены в субботу в Киеве, Харькове и ряде областей Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияКиевАлексей ГончаренкоРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала