В Харькове остановили работу метро
09:47 08.11.2025 (обновлено: 20:48 08.11.2025)
В Харькове остановили работу метро
Работа метро и электротранспорта остановлена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 08.11.2025
2025
в мире, харьков, украина, игорь терехов
В мире, Харьков, Украина, Игорь Терехов
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Работа метро и электротранспорта остановлена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами", — написал Терехов в Telegram-канале.
Также он сообщил об "ощутимом дефиците электроэнергии" в Харькове и временных перебоях с водоснабжением.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
