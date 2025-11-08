https://ria.ru/20251108/harkov-2053611795.html
В Харькове остановили работу метро
В Харькове остановили работу метро - РИА Новости, 08.11.2025
В Харькове остановили работу метро
Работа метро и электротранспорта остановлена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:47:00+03:00
2025-11-08T09:47:00+03:00
2025-11-08T20:48:00+03:00
в мире
харьков
украина
игорь терехов
харьков
украина
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
в мире, харьков, украина, игорь терехов
В мире, Харьков, Украина, Игорь Терехов
В Харькове остановили работу метро
В Харькове остановили работу метро и электротранспорта