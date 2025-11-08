Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС призвало другие страны выдать ордеры на арест Нетаньяху - РИА Новости, 08.11.2025
14:41 08.11.2025
ХАМАС призвало другие страны выдать ордеры на арест Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС призвало другие страны последовать примеру Турции после того, как Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест премьер-министра
в мире
израиль
турция
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хамас
в мире, израиль, турция, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас
В мире, Израиль, Турция, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС
КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало другие страны последовать примеру Турции после того, как Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.
"Призываем все страны и их судебные органы выдать ордеры на преследование израильских лидеров, где бы они ни находились, и добиваться привлечения их к ответственности за преступления против человечности", - говорится в заявлении палестинского движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Турция объявит решение по отправке сил в Газу на этой неделе, пишут СМИ
3 ноября, 10:12
Ранее Стамбульская генпрокуратура выдала ордеры на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гумпомощи.
За период конфликта между ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибло свыше 68,8 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. Между тем, по оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около 10 лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Соглашение о прекращении огня между сторонами конфликта вступило 10 октября. Однако Израиль, по утверждениям местных властей, всячески препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Так, с начала действия соглашения на территорию сектора въехали 4,4 тысячи грузовиков, что составляет не более 28% от оговоренного в объема поставок.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
