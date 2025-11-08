ВС России отразили 14 атак ВСУ из района Гришино

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили 14 атак ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ, уничтожен украинский танк, сообщило Минобороны РФ.

В результате огневого поражения точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.