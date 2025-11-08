Белоруссия надеется на восстановление нормальной работы границы с Литвой

Рейтинг@Mail.ru
19:57 08.11.2025 (обновлено: 22:53 08.11.2025)
МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. МИД Белоруссии выразил надежду на восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой.
"Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений", — говорится в комментарии пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой
7 ноября, 19:38
Там отметили, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков и с удивлением ознакомилась с подобными заявлениями в СМИ от официальных лиц.

Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что в республике рассматривают вариант запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге из-за застрявших на границе фур. Кроме того, там хотят взыскать с соседней страны ущерб.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что граница закрыта по решению властей Литвы и именно на них лежит ответственность за порядок ее пересечения. Отмечается, что Вильнюс вводит в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить вину на Минск.
"Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди", — заверили в МИД.

Закрытие границы

В конце октября правительство Литвы закрыло автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работает с исключениями для дипломатов и выезжающих из республики граждан стран ЕС и НАТО, а "Шальчининкай" закрыт полностью.
Государственный таможенный комитет Белоруссии выразил готовность к увеличению нагрузки на КПП на границе с Польшей и Латвией после закрытия пропускных пунктов Литвой.
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии
3 ноября, 18:50
В МИД Белоруссии предполагали, что литовские политики, рассчитывая на финансирование из ЕС, используют ту же тактику эскалации напряженности, которую Польша применила во время учений "Запад-2025".

Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября в "интересах безопасности". Премьер республики Дональд Туск объяснил это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Открыли границу только 25 сентября. Агентство Reuters 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС.

Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны
5 ноября, 16:27
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград якобы из-за нарушения воздушного пространства. Литовская сторона до этого обосновывала приостановку пропуска автомобилей через КПП проникновением метеозондов, якобы несущих контрабандные сигареты.
В 2022 году из-за санкций Евросоюза Литва ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в регион было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы
4 ноября, 16:48
 
В миреБелоруссияЛитваЕвросоюзМИД Белоруссии
 
 
