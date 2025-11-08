Вид на на контрольно-пропускной пункт на белорусско-литовской границе. Архивное фото

Вид на на контрольно-пропускной пункт на белорусско-литовской границе

Белоруссия надеется на восстановление нормальной работы границы с Литвой

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. МИД Белоруссии выразил надежду на восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой.

"Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений", — говорится в комментарии пресс-службы.

Там отметили, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков и с удивлением ознакомилась с подобными заявлениями в СМИ от официальных лиц.

Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что в республике рассматривают вариант запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге из-за застрявших на границе фур. Кроме того, там хотят взыскать с соседней страны ущерб.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что граница закрыта по решению властей Литвы и именно на них лежит ответственность за порядок ее пересечения. Отмечается, что Вильнюс вводит в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить вину на Минск.

« "Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди", — заверили в МИД.

Закрытие границы

В конце октября правительство Литвы закрыло автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работает с исключениями для дипломатов и выезжающих из республики граждан стран ЕС НАТО , а "Шальчининкай" закрыт полностью.

Государственный таможенный комитет Белоруссии выразил готовность к увеличению нагрузки на КПП на границе с Польшей Латвией после закрытия пропускных пунктов Литвой.

В МИД Белоруссии предполагали, что литовские политики, рассчитывая на финансирование из ЕС, используют ту же тактику эскалации напряженности, которую Польша применила во время учений "Запад-2025".

Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября в "интересах безопасности". Премьер республики Дональд Туск объяснил это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Открыли границу только 25 сентября. Агентство Reuters 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград якобы из-за нарушения воздушного пространства. Литовская сторона до этого обосновывала приостановку пропуска автомобилей через КПП проникновением метеозондов, якобы несущих контрабандные сигареты.