Белоруссия надеется на восстановление нормальной работы границы с Литвой

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. МИД Белоруссии выразил надежду на восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой.
"Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений", — говорится в комментарии пресс-службы.
Там отметили, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков и с удивлением ознакомилась с подобными заявлениями в СМИ от официальных лиц.
Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что в республике рассматривают вариант запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге из-за застрявших на границе фур. Кроме того, там хотят взыскать с соседней страны ущерб.
В белорусском ведомстве подчеркнули, что граница закрыта по решению властей Литвы и именно на них лежит ответственность за порядок ее пересечения. Отмечается, что Вильнюс вводит в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить вину на Минск.
«
"Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди", — заверили в МИД.
Закрытие границы
В конце октября правительство Литвы закрыло автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работает с исключениями для дипломатов и выезжающих из республики граждан стран ЕС и НАТО, а "Шальчининкай" закрыт полностью.
В МИД Белоруссии предполагали, что литовские политики, рассчитывая на финансирование из ЕС, используют ту же тактику эскалации напряженности, которую Польша применила во время учений "Запад-2025".
Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября в "интересах безопасности". Премьер республики Дональд Туск объяснил это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Открыли границу только 25 сентября. Агентство Reuters 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград якобы из-за нарушения воздушного пространства. Литовская сторона до этого обосновывала приостановку пропуска автомобилей через КПП проникновением метеозондов, якобы несущих контрабандные сигареты.
В 2022 году из-за санкций Евросоюза Литва ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в регион было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.