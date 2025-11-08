В ГД предложили ужесточить санитарные нормы нахождения животных в кафе

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Останина отмечает, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. По ее мнению, данная формулировка позволяет владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, что не учитывает интересы других гостей.

Михаила Мурашко. "Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе на имя министра здравоохранения РФ

Кроме того, парламентарий подчеркивает, что пунктом 10.8 санитарно-эпидемиологических правил установлено, что в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов.

"По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе.

По мнению Останиной, предлагаемые изменения будут способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.