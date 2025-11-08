Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ужесточить санитарные нормы нахождения животных в кафе - РИА Новости, 08.11.2025
04:07 08.11.2025
В ГД предложили ужесточить санитарные нормы нахождения животных в кафе
В ГД предложили ужесточить санитарные нормы нахождения животных в кафе
Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность... РИА Новости, 08.11.2025
общество
россия
нина останина
михаил мурашко
госдума рф
россия
общество, россия, нина останина, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Останина отмечает, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. По ее мнению, данная формулировка позволяет владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, что не учитывает интересы других гостей.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Останина призвала помочь многодетной матери получить соответствующий статус
1 ноября, 21:37
"Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Кроме того, парламентарий подчеркивает, что пунктом 10.8 санитарно-эпидемиологических правил установлено, что в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов.
"По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе.
По мнению Останиной, предлагаемые изменения будут способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Ранее депутаты Госдумы разработали межфракционный законопроект, которым, в частности, предлагается запретить посещение с животными продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, больниц, поликлиник и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Исключение планируется сделать в случае сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов
20 октября, 00:19
 
Общество Россия Нина Останина Михаил Мурашко Госдума РФ
 
 
