Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР - РИА Новости, 08.11.2025
00:31 08.11.2025
Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР
Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР - РИА Новости, 08.11.2025
Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР
Венгрия намерена создать до 10 малых модульных реакторов с инвестициями на сумму до 20 миллиардов долларов, сообщил госдеп. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T00:31:00+03:00
2025-11-08T00:31:00+03:00
экономика
венгрия
венгрия
2025
экономика, венгрия
Экономика, Венгрия
Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР

Госдеп: Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Венгрия намерена создать до 10 малых модульных реакторов с инвестициями на сумму до 20 миллиардов долларов, сообщил госдеп.
"Венгрия проявила намерение поддержать создание до 10 малых модульных реакторов с предварительной стоимостью 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
