В Германии разразился спор из-за России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Запланированная поездка группы депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Сочи на симпозиум в формате "БРИКС – Европа" вызвала неоднозначную реакцию внутри самой фракции, пишет Süddeutsche Zeitung.
Намеченная поездка выявила расхождения во внешнеполитическом курсе АдГ, которые достигли руководства партии, поскольку ее лидеры Алиса Вайдель и Тино Хрупалла по-разному видят стратегию выстраивания отношений с Москвой.
"Внешнеполитическая линия АдГ регулярно становится источником конфликтов, в том числе в руководстве партии", — сообщается в публикации.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что ближайшее время отправится с поездкой в Сочи.
По данным немецкого портала t-online, на форум в Сочи, помимо Котре, отправятся председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.
В октябре депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер заявлял о планах посетить весной Россию, поскольку считает важным поддерживать открытыми каналы связи с ее представителями.
