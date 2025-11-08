Рейтинг@Mail.ru
20:13 08.11.2025 (обновлено: 22:31 08.11.2025)
В Германии разразился спор из-за России
Запланированная поездка группы депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Сочи на симпозиум в формате "БРИКС – Европа" вызвала неоднозначную... РИА Новости, 08.11.2025
В Германии разразился спор из-за России

SZ: поездка депутатов АдГ в Сочи вызвала споры внутри АдГ

© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Запланированная поездка группы депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Сочи на симпозиум в формате "БРИКС – Европа" вызвала неоднозначную реакцию внутри самой фракции, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Единства во фракции нет. <…> В рабочей группе по внешней политике поездка в Россию вызвала оживленную полемику", — заявили в издании, добавив слова одного из депутатов АдГ, что он бы не поехал в Сочи "при нынешних обстоятельствах".
Намеченная поездка выявила расхождения во внешнеполитическом курсе АдГ, которые достигли руководства партии, поскольку ее лидеры Алиса Вайдель и Тино Хрупалла по-разному видят стратегию выстраивания отношений с Москвой.
"Внешнеполитическая линия АдГ регулярно становится источником конфликтов, в том числе в руководстве партии", — сообщается в публикации.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что ближайшее время отправится с поездкой в Сочи.
По данным немецкого портала t-online, на форум в Сочи, помимо Котре, отправятся председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.
В октябре депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер заявлял о планах посетить весной Россию, поскольку считает важным поддерживать открытыми каналы связи с ее представителями.
