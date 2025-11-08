Каждый четвертый немец скучает по Меркель, показывает опрос

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Каждому четвертому немцу не хватает Ангелы Меркель в качестве федерального канцлера Германии, при этом около 70% вовсе не скучают по экс-главе правительства, говорится в исследовании института Civey для медиагруппы Funke.
На вопрос: "Скучаете ли вы по Ангеле Меркель на посту канцлера?" в общей сложности 25% респондентов ответили "да" и "скорее да", при этом 68% ответили отрицательно.
Примечательно, что Меркель популярна среди молодежи и сторонников "Зеленых" и "Левых"; среди респондентов старше 65 лет поддержка Меркель составила лишь 19%.
Дата исследования, количество респондентов и погрешность не указаны.
Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии "Христианско-демократический союз".
Меркель и нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в текущую должность, в том числе по вопросу миграционной политики. Однако в недавнем интервью для издания Spiegel она похвалила внешнюю политику правительства Мерца.
