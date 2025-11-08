https://ria.ru/20251108/germaniya-2053597958.html
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России - РИА Новости, 08.11.2025
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T06:44:00+03:00
2025-11-08T06:44:00+03:00
2025-11-08T06:44:00+03:00
в мире
россия
германия
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251108/nato-2053585458.html
https://ria.ru/20251108/smi-2053588165.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053593339.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, нато, украина
В мире, Россия, Германия, НАТО, Украина
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
NYT: жители бывшей ГДР сохранили теплые чувства к России
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России, пишет американская газета
The New York Times.
"Когда речь заходит об отношении к России
, граница между Востоком
и Западом остается удивительно четкой", — говорится в материале.
Как поясняет издание, это связано с тем, что надежды восточных немцев на улучшение жизни после объединения с ФРГ
не оправдались и сегодня эти люди чувствуют себя проигравшими. Именно это возродило теплые чувства и связь с Москвой
.
"Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы", — признает NYT.
С началом СВО именно восточные немцы не только поддерживали действия России, но и в большей степени выступали за прекращение поддержки Украины
и запрет на членство Киева
в НАТО
.
"В то время как большинство западных немцев осудили вторжение России и в целом поддержали помощь Украине в вооружении, многие в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте и с осторожностью относятся к поддержке Украины или введению санкций против России", — констатирует газета.
Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года, когда Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ) в соответствии с конституцией ФРГ. В результате ГДР прекратила свое существование.