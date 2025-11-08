МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России, пишет американская Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России, пишет американская газета The New York Times.

"Когда речь заходит об отношении к России , граница между Востоком и Западом остается удивительно четкой", — говорится в материале.

Как поясняет издание, это связано с тем, что надежды восточных немцев на улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдались и сегодня эти люди чувствуют себя проигравшими. Именно это возродило теплые чувства и связь с Москвой

"Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы", — признает NYT.

НАТО. С началом СВО именно восточные немцы не только поддерживали действия России, но и в большей степени выступали за прекращение поддержки Украины и запрет на членство Киева

"В то время как большинство западных немцев осудили вторжение России и в целом поддержали помощь Украине в вооружении, многие в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте и с осторожностью относятся к поддержке Украины или введению санкций против России", — констатирует газета.