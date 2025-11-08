Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
06:44 08.11.2025
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России, пишет американская газета The New York Times.
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России

NYT: жители бывшей ГДР сохранили теплые чувства к России

Национальный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Многие жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России, пишет американская газета The New York Times.
"Когда речь заходит об отношении к России, граница между Востоком и Западом остается удивительно четкой", — говорится в материале.
Военнослужащий с флагом НАТО
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России
Вчера, 01:39
Как поясняет издание, это связано с тем, что надежды восточных немцев на улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдались и сегодня эти люди чувствуют себя проигравшими. Именно это возродило теплые чувства и связь с Москвой.
"Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы", — признает NYT.
С началом СВО именно восточные немцы не только поддерживали действия России, но и в большей степени выступали за прекращение поддержки Украины и запрет на членство Киева в НАТО.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России
Вчера, 02:29
"В то время как большинство западных немцев осудили вторжение России и в целом поддержали помощь Украине в вооружении, многие в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте и с осторожностью относятся к поддержке Украины или введению санкций против России", — констатирует газета.
Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года, когда Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ) в соответствии с конституцией ФРГ. В результате ГДР прекратила свое существование.
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
Вчера, 04:41
 
