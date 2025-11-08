https://ria.ru/20251108/gaz-2053616980.html
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2025
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали после взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:30:00+03:00
2025-11-08T10:30:00+03:00
2025-11-08T14:20:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053617899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e90e11e0ae3fd96bfaf4571cab6e6ed2.jpg
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053617899_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_90ef76c75c096ebc3afb5e6983263795.jpg
Взрыв газа в многоквартирном доме в Тульской области
Часть подъезда обрушилась после взрыва газа в Тульской области. ЧП произошло в трёхэтажном доме на улице Ленина в после городского типа Куркино. Обрушился первый подъезд — торцевая сторона, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали семь человек, двух в тяжёлом состоянии госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей дома организован пункт временного размещения в школе №1. СК возбудил уголовное дело. Причины взрыва выясняются.
2025-11-08T10:30
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Четыре человека пострадали после взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале
.
"За медицинской помощью обратился еще один человек, он направлен в Ефремовскую больницу. К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека", — написал он.
Из дома эвакуировали десять жильцов, они находятся у родственников, добавил глава региона.
В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего пострадали пять человек: троих госпитализировали, двоим оказали помощь на месте. Среди них — двое сотрудников газовой службы.
Взрыв бытового газа произошел в субботу утром во время ремонта в квартире на первом этаже. Он привел к частичному обрушению торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.
На месте ЧП работают 90 человек личного состава и 25 единиц техники МЧС. Спасатели продолжают разбор завалов.
Региональное управление СК
возбудило уголовное дело.