В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Четыре человека пострадали после взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале

"За медицинской помощью обратился еще один человек, он направлен в Ефремовскую больницу. К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека", — написал он.

На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области

Из дома эвакуировали десять жильцов, они находятся у родственников, добавил глава региона.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего пострадали пять человек: троих госпитализировали, двоим оказали помощь на месте. Среди них — двое сотрудников газовой службы.

Взрыв бытового газа произошел в субботу утром во время ремонта в квартире на первом этаже. Он привел к частичному обрушению торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.

На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области

На месте ЧП работают 90 человек личного состава и 25 единиц техники МЧС. Спасатели продолжают разбор завалов.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело.