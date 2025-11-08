Бойцы водрузили флаги России в освобожденном Волчьем

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 08.11.2025 (обновлено: 14:10 08.11.2025)
Российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобожденном Волчьем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
россия, алексеевка, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Безопасность
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобожденном Волчьем, сообщило Минобороны РФ.
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобожденном Волчьем, сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило ранее в субботу.
"Освободили населенный пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Контроль над Волчьим установили штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые прорвали линию обороны противника севернее недавно освобожденной Алексеевки.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексеевкаБезопасность
 
 
