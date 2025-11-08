https://ria.ru/20251108/flagi-2053651483.html
Бойцы водрузили флаги России в освобожденном Волчьем
Бойцы водрузили флаги России в освобожденном Волчьем - РИА Новости, 08.11.2025
Бойцы водрузили флаги России в освобожденном Волчьем
Российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобожденном Волчьем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:03:00+03:00
2025-11-08T14:03:00+03:00
2025-11-08T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
безопасность
Кадры боев за населенный пункт Волчье
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт Волчье. Армия России продвинулась на еще 3 км вглубь обороны ВСУ и продолжает освобождение Днепропетровской и Запорожской областей.
россия, алексеевка, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Безопасность
Бойцы водрузили флаги России в освобожденном Волчьем
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобожденном Волчьем, сообщило Минобороны РФ.
Бойцы водрузили флаги РФ в освобожденном Волчьем Днепропетровской области