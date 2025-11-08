Рейтинг@Mail.ru
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах
17:37 08.11.2025 (обновлено: 17:46 08.11.2025)
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах - РИА Новости, 08.11.2025
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах
Туристов из России на Филиппинах покусали сальпы, передает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 08.11.2025
филиппины, россия, себу, в мире
Филиппины, Россия, Себу, В мире
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах

Baza: россиян на Филиппинах покусали сальпы

Вид на Филиппины
Вид на Филиппины
Вид на Филиппины
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Туристов из России на Филиппинах покусали сальпы, передает Telegram-канал Baza.
"Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает", — говорится в публикации.
В материале указали, что четыре путешественника пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: все они плавали без гидрокостюма, когда их ужалили сальпы.
Сальпа
Сальпа
Сальпа
Сальпа
Они жалуются на сильную сыпь, чесотку, волдыри и повышенную температуру.
Сальпы — это небольшие морские животные, принадлежащие к классу оболочников, типу хордовых. Они обитают в различных морских бассейнах по всему миру, чаще всего встречаются в открытом океане. Сальпы имеют прозрачное, желеобразное тело цилиндрической формы, через которое можно наблюдать их внутренние органы.
