"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Туристов из России на Филиппинах покусали сальпы, передает Telegram-канал Baza.
«
"Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает", — говорится в публикации.
В материале указали, что четыре путешественника пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: все они плавали без гидрокостюма, когда их ужалили сальпы.
Они жалуются на сильную сыпь, чесотку, волдыри и повышенную температуру.
Сальпы — это небольшие морские животные, принадлежащие к классу оболочников, типу хордовых. Они обитают в различных морских бассейнах по всему миру, чаще всего встречаются в открытом океане. Сальпы имеют прозрачное, желеобразное тело цилиндрической формы, через которое можно наблюдать их внутренние органы.
У берегов Филиппин погибли два российских туриста
28 февраля, 07:05