СМИ: в Эстонии считают выступление группы Limp Bizkit в стране недопустимым
Шоубиз
 
01:56 08.11.2025
СМИ: в Эстонии считают выступление группы Limp Bizkit в стране недопустимым
СМИ: в Эстонии считают выступление группы Limp Bizkit в стране недопустимым
СМИ: в Эстонии считают выступление группы Limp Bizkit в стране недопустимым
МИД Эстонии назвал предстоящий концерт американской группы Limp Bizkit в Таллине в 2026 году недопустимым из-за поддержки солистом России после присоединения... РИА Новости, 08.11.2025
шоубиз
в мире
россия
республика крым
эстония
владимир путин
limp bizkit
оон
россия
республика крым
эстония
в мире, россия, республика крым, эстония, владимир путин, limp bizkit, оон
Шоубиз, В мире, Россия, Республика Крым, Эстония, Владимир Путин, Limp Bizkit, ООН
СМИ: в Эстонии считают выступление группы Limp Bizkit в стране недопустимым

ERR: МИД Эстонии считает выступление группы Limp Bizkit в Таллине недопустимым

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МИД Эстонии назвал предстоящий концерт американской группы Limp Bizkit в Таллине в 2026 году недопустимым из-за поддержки солистом России после присоединения Крыма, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым", - говорится в публикации телерадиокомпании.
ERR сообщила со ссылкой на местные СМИ, что Limp Bizkit планирует выступить в Таллине 31 мая 2026 года. Как утверждается, солист группы положительно отозвался в адрес России и президента РФ Владимира Путина после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, что вызвало негативную реакцию эстонских властей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Группа Hollywood Undead - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Группа Hollywood Undead отложила концерты в России
16 октября, 15:52
 
