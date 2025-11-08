СМИ: в Эстонии считают выступление группы Limp Bizkit в стране недопустимым

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МИД Эстонии назвал предстоящий концерт американской группы Limp Bizkit в Таллине в 2026 году недопустимым из-за поддержки солистом России после присоединения Крыма, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым", - говорится в публикации телерадиокомпании.
ERR сообщила со ссылкой на местные СМИ, что Limp Bizkit планирует выступить в Таллине 31 мая 2026 года. Как утверждается, солист группы положительно отозвался в адрес России и президента РФ Владимира Путина после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, что вызвало негативную реакцию эстонских властей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
