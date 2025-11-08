Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/esim-2053642646.html
В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM
В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM - РИА Новости, 08.11.2025
В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM
Норма закона, по которой физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров, распространяется и на виртуальные сим-карты (eSIM),... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:57:00+03:00
2025-11-08T12:57:00+03:00
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg
https://ria.ru/20251107/internet-2053372045.html
https://ria.ru/20251106/gosduma-2053126740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_5e4956195429553f3898e49ae264dcf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM

Немкин: лимит в 20 номеров на человека распространяется и на eSIM

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Норма закона, по которой физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров, распространяется и на виртуальные сим-карты (eSIM), рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Лимит в 20 сим-карт на одного человека распространяется не только на обычные пластиковые SIM, но и на eSIM. Виртуальная SIM — это такой же номер мобильной связи, который оформляется на паспорт и отображается в сервисе "Сим-карты" на портале "Госуслуги". Поэтому, если у меня есть одна физическая SIM и, например, две eSIM, то это три отдельных номера", - сказал он.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: для российских сим-карт могут ввести "период охлаждения"
7 ноября, 11:13
Депутат отметил, что закон не делает различий между тем, на каком носителе активирован номер.
"Для государства и операторов нет разницы: это чип на пластике или номер, активированный в смартфоне. В плане безопасности и учета — это одинаковые идентификаторы, и все они входят в общий лимит. Это важно, потому что сегодня eSIM активно используются в смартфонах, планшетах, часах и различных устройствах "умного дома", - добавил парламентарий.
По его словам, включение eSIM в общий лимит позволяет перекрыть лазейки, которыми пользовались мошенники.
"Раньше можно было массово активировать виртуальные номера для рассылок или подмены звонков. Сейчас каждому номеру, вне зависимости от формата, требуется подтверждение личности, и оператор обязан проверить, не превышен ли лимит. Это исключает возможность создать анонимную сеть номеров для обмана граждан", - рассказал Немкин.
Операторы связи в России могут с ноября блокировать лишние сим-карты, если по итогам проверки окажется, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Соответствующие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году.
Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров, указано в документе.
Согласно уже действующим нормам, физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров. Абонентам до 1 ноября необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
В документе отмечено, что, если эти обязанности не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Володин призвал ускорить введение в оборот детских сим-карт
6 ноября, 09:23
 
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала