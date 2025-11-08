В Госдуме рассказали о лимите в 20 номеров для физических лиц на eSIM

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Норма закона, по которой физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров, распространяется и на виртуальные сим-карты (eSIM), рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Лимит в 20 сим-карт на одного человека распространяется не только на обычные пластиковые SIM, но и на eSIM. Виртуальная SIM — это такой же номер мобильной связи, который оформляется на паспорт и отображается в сервисе "Сим-карты" на портале "Госуслуги". Поэтому, если у меня есть одна физическая SIM и, например, две eSIM, то это три отдельных номера", - сказал он.

Депутат отметил, что закон не делает различий между тем, на каком носителе активирован номер.

"Для государства и операторов нет разницы: это чип на пластике или номер, активированный в смартфоне. В плане безопасности и учета — это одинаковые идентификаторы, и все они входят в общий лимит. Это важно, потому что сегодня eSIM активно используются в смартфонах, планшетах, часах и различных устройствах "умного дома", - добавил парламентарий.

По его словам, включение eSIM в общий лимит позволяет перекрыть лазейки, которыми пользовались мошенники.

"Раньше можно было массово активировать виртуальные номера для рассылок или подмены звонков. Сейчас каждому номеру, вне зависимости от формата, требуется подтверждение личности, и оператор обязан проверить, не превышен ли лимит. Это исключает возможность создать анонимную сеть номеров для обмана граждан", - рассказал Немкин

Операторы связи в России могут с ноября блокировать лишние сим-карты, если по итогам проверки окажется, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Соответствующие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году.

Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров, указано в документе.

Согласно уже действующим нормам, физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров. Абонентам до 1 ноября необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.