Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/es-2053726897.html
Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции
Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции - РИА Новости, 08.11.2025
Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с утверждением экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона о том, что Франция, Германия и Великобритания... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:27:00+03:00
2025-11-08T23:27:00+03:00
в мире
венгрия
сша
франция
стив бэннон
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_0:0:3680:2070_1920x0_80_0_0_e79f59c2feaa69d3d71ba671a2cab36e.jpg
https://ria.ru/20251102/dmitriev--2052480035.html
венгрия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_223:0:3375:2364_1920x0_80_0_0_3e24c4b7ee1d28015d80028a4c73bd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, франция, стив бэннон, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Венгрия, США, Франция, Стив Бэннон, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции

Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за массовой миграции

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с утверждением экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона о том, что Франция, Германия и Великобритания разрушаются из-за массовой миграции, в то время как Польша и Венгрия процветают, так как выступили против нее.
"Правда", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X отрезок интервью Бэннона, где тот рассуждает о проблеме миграции в Европе.
В интервью Бэннон также отдельно похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за миграционную политику страны.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
2 ноября, 09:58
 
В миреВенгрияСШАФранцияСтив БэннонКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала