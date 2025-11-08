Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с утверждением экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона о том, что Франция, Германия и Великобритания разрушаются из-за массовой миграции, в то время как Польша и Венгрия процветают, так как выступили против нее.