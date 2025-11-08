https://ria.ru/20251108/es-2053714932.html
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов - РИА Новости, 08.11.2025
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов
Глава МО Бельгии Тео Франкен в соцсети X впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T20:52:00+03:00
2025-11-08T20:52:00+03:00
2025-11-08T20:52:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
тео франкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_478:81:2652:1304_1920x0_80_0_0_1ed100aa405c01d44affcf545bb675c1.jpg
https://ria.ru/20251105/posolstvo-2053078917.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_97a6abd5438b1e869bf072826e5d4885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, брюссель, тео франкен
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Тео Франкен
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов
Франкен впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов