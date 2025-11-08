Рейтинг@Mail.ru
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов - РИА Новости, 08.11.2025
20:52 08.11.2025
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов
2025
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов

Франкен впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен в соцсети X впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
В среду российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия к этому не имеет никакого отношения.
"Довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию. Россия является вероятным подозреваемым... У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций", - сказано в публикации министра.
Однако Франкен не привёл никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был арестован, и ни один беспилотник не был сбит.
5 ноября, 23:34
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов
