Бундестаг может одобрить закупку вооружения на миллиарды евро

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Немецкий парламент (бундестаг) намерен одобрить закупку вооружения на сумму более 3 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственный документ.
"Немецкий парламент настроен на одобрение закупки оборонного вооружения на сумму более 3 миллиардов евро, включая 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE, в рамках масштабного наращивания военных сил", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ, с которым ему удалось ознакомиться.
Отмечается, что стоимость контракта с Airbus составляет около 1 миллиарда евро. Кроме того, планируется закупить 100 тысяч приборов ночного видения у компаний Hensoldt AG и Theon International, стоимость этих двух контрактов также вкупе составит 1 миллиард евро. Кроме того, минобороны Германии добивается одобрения закупки зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM от компании Diehl - стоимость этого контракта составит около 1,2 миллиарда евро.
Ожидается, что законодатели одобрят закупки на закрытом заседании в среду.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
