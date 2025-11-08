Бундестаг может одобрить закупку вооружения на миллиарды евро

"Немецкий парламент настроен на одобрение закупки оборонного вооружения на сумму более 3 миллиардов евро, включая 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE, в рамках масштабного наращивания военных сил", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ, с которым ему удалось ознакомиться.