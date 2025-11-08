Рейтинг@Mail.ru
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 08.11.2025
16:02 08.11.2025
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 08.11.2025
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что рассчитывает на вступление его страны в Европейский союз к 2030 году, рассказал он в интервью австрийской газете... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
албания
северная македония
черногория
эди рама
евросоюз
албания
северная македония
черногория
в мире, албания, северная македония, черногория, эди рама, евросоюз
В мире, Албания, Северная Македония, Черногория, Эди Рама, Евросоюз
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году

Премьер Албании Рама заявил, что рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году

© AP Photo / Boris GrdanoskiЭди Рама
Эди Рама - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Boris Grdanoski
Эди Рама. Архивное фото
ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что рассчитывает на вступление его страны в Европейский союз к 2030 году, рассказал он в интервью австрийской газете Die Presse.
По словам Рамы, Тирана совместно с Европейской комиссией разработала график завершения переговорного процесса к 2027 году, после чего на ратификацию соглашений государствами-членами ЕС потребуется примерно два года.
"У нас есть план, есть сроки и много работы, которую предстоит проделать. Все это - часть нашего совместного плана с Европейской комиссией. Мы же не действуем в одиночку, мы получаем всестороннюю поддержку. После завершения переговоров мы рассчитываем еще примерно на два года для процессов ратификации. Отсюда и наша целевая дата - 2030 год", - отметил премьер.
Он пояснил, что за этим графиком стоит четкий расчет. "Может ли он измениться? Разумеется, но не по нашей вине. Если что-то и изменится, то из-за Европейского союза. Это будет уже другая история", - добавил Рама.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
В миреАлбанияСеверная МакедонияЧерногорияЭди РамаЕвросоюз
 
 
