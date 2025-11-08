https://ria.ru/20251108/es-2053673113.html
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 08.11.2025
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что рассчитывает на вступление его страны в Европейский союз к 2030 году, рассказал он в интервью австрийской газете... РИА Новости, 08.11.2025
В мире, Албания, Северная Македония, Черногория, Эди Рама, Евросоюз
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
Премьер Албании Рама заявил, что рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что рассчитывает на вступление его страны в Европейский союз к 2030 году, рассказал он в интервью австрийской газете Die Presse.
По словам Рамы
, Тирана совместно с Европейской комиссией разработала график завершения переговорного процесса к 2027 году, после чего на ратификацию соглашений государствами-членами ЕС
потребуется примерно два года.
"У нас есть план, есть сроки и много работы, которую предстоит проделать. Все это - часть нашего совместного плана с Европейской комиссией. Мы же не действуем в одиночку, мы получаем всестороннюю поддержку. После завершения переговоров мы рассчитываем еще примерно на два года для процессов ратификации. Отсюда и наша целевая дата - 2030 год", - отметил премьер.
Он пояснил, что за этим графиком стоит четкий расчет. "Может ли он измениться? Разумеется, но не по нашей вине. Если что-то и изменится, то из-за Европейского союза. Это будет уже другая история", - добавил Рама.
Пять стран Западных Балкан - Албания
, Босния и Герцеговина
, Северная Македония
, Черногория
и Сербия
- имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово
.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.