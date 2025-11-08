Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году

ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что рассчитывает на вступление его страны в Европейский союз к 2030 году, рассказал он в интервью австрийской газете Die Presse.

По словам Рамы , Тирана совместно с Европейской комиссией разработала график завершения переговорного процесса к 2027 году, после чего на ратификацию соглашений государствами-членами ЕС потребуется примерно два года.

"У нас есть план, есть сроки и много работы, которую предстоит проделать. Все это - часть нашего совместного плана с Европейской комиссией. Мы же не действуем в одиночку, мы получаем всестороннюю поддержку. После завершения переговоров мы рассчитываем еще примерно на два года для процессов ратификации. Отсюда и наша целевая дата - 2030 год", - отметил премьер.

Он пояснил, что за этим графиком стоит четкий расчет. "Может ли он измениться? Разумеется, но не по нашей вине. Если что-то и изменится, то из-за Европейского союза. Это будет уже другая история", - добавил Рама.