"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Украинский вопрос продолжает раскалывать ЕС. На днях Европейская комиссия выпустила очередной доклад, посвященный возможному расширению союза. Одновременно премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заявил о недопустимости присоединения Киева. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.

Вечный спор

Заочная дискуссия Орбана и Зеленского возобновилась после того, как глава киевского режима упрекнул Будапешт в недостаточной помощи и сопротивлении вступлению Украины в ЕС.

© AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан © AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан

Венгерский лидер по традиции за словом в карман не полез и указал: Будапешт никому ничего не должен. Заодно прокомментировал европейские амбиции Киева.

"Мы считаем, что у ЕС возможно лишь стратегическое партнерство с Украиной. Таково наше предложение. Мы продолжим придерживаться этой позиции, поскольку имеем на это полное право", — подчеркнул он.

Зеленский ожидаемо обиделся, обвинив Орбана в пособничестве России и тому подобном.

В Брюсселе ищут способы надавить на Будапешт. Расширение ЕС пока предполагает полный консенсус, и без Венгрии никак не обойтись.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский

Новые меры

Перепалка Орбана и Зеленского совпала с публикацией доклада Европейской комиссии о кандидатах в ЕС — Украине, Молдавии и Черногории.

В документе отмечается существенный прогресс всех трех стран (особенно Черногории), но по срокам по-прежнему ясности нет.

Следом выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

По ее словам, сейчас обсуждается ужесточение правил расширения ЕС, чтобы избежать повторения ситуации с Венгрией.

В ЕК предложили своего рода "испытательный срок" для кандидатов и возможность исключения за "нарушение демократических принципов".

"Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим "троянских коней", которые создадут проблемы через пять, десять или пятнадцать лет", — пояснила она.

В документе отмечается, что "договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии соблюдения взятых обязательств".

Аналитики отмечают: хотя формально это направлено против "венгерского сценария", пострадает, вероятно, не Будапешт, а как раз Киев.

"Вам не нужен Орбан для реализации всех необходимых реформ", — обратилась Кос к властям Молдавии и Украины.

© AP Photo / Denes Erdos Флаг Венгрии в Будапеште © AP Photo / Denes Erdos Флаг Венгрии в Будапеште

Серьезный заем

Весной в Венгрии должны состояться парламентские выборы, и Будапешт подал заявку на льготный кредит в размере 16,2 миллиарда евро. Речь идет именно о займе, пусть и под низкий процент, а не о безвозмездной помощи. Кроме того, средства поступят не сразу — долями.

Тем не менее, пишут венгерские СМИ, Орбану даже первый транш (более двух миллиардов евро) был бы крайне полезен. А потому нельзя исключать, что проукраинские силы в ЕС постараются использовать пока еще не одобренный кредит в качестве рычага давления.

В традиционном перетягивании каната между Брюсселем и Будапештом у обеих сторон есть козыри. Попытка наказать Орбана финансово едва ли смягчит его позицию по Украине. А вот репутации ЕС, и так подпорченной в последние годы, очков не прибавит.

Трамп поддержит?

Находящийся у власти с 2010 года Орбан, безусловно, привык к конфронтации с партнерами. И знает, когда и где "подстелить соломку". После спора с Зеленским он не стал погружаться в дальнейшие дискуссии, а направился… в Вашингтон.

По данным источников в Будапеште, задач венгерский лидер поставил себе немало. Это и смягчение американских санкций против российских энергоресурсов, и лоббирование мирного саммита президентов США и России, и, наконец, укрепление личного авторитета. В условиях натянутых отношений Брюсселя и Вашингтона аудиенцию европейского лидера у Дональда Трампа трудно переоценить.

© AP Photo / Evan Vucci Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп © AP Photo / Evan Vucci Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп

В то же время и Белый дом явно заинтересован в фигурах вроде Орбана. Венгерского премьера и американского президента объединяет не только приверженность базовым консервативным ценностям и национальным интересам, но и критическое отношение к тому же Зеленскому, недовольства которым в Вашингтоне почти не скрывают.