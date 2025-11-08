Рейтинг@Mail.ru
"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.11.2025 (обновлено: 08:04 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/es-2053465407.html
"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину
"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину - РИА Новости, 08.11.2025
"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину
Украинский вопрос продолжает раскалывать ЕС. На днях Европейская комиссия выпустила очередной доклад, посвященный возможному расширению союза. Одновременно... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:00:00+03:00
2025-11-08T08:04:00+03:00
украина
будапешт
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
украина
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, будапешт, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Будапешт, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия

"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины и ЕС в Брюсселе
Флаг Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Украинский вопрос продолжает раскалывать ЕС. На днях Европейская комиссия выпустила очередной доклад, посвященный возможному расширению союза. Одновременно премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заявил о недопустимости присоединения Киева. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.

Вечный спор

Заочная дискуссия Орбана и Зеленского возобновилась после того, как глава киевского режима упрекнул Будапешт в недостаточной помощи и сопротивлении вступлению Украины в ЕС.
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан
Венгерский лидер по традиции за словом в карман не полез и указал: Будапешт никому ничего не должен. Заодно прокомментировал европейские амбиции Киева.
"Мы считаем, что у ЕС возможно лишь стратегическое партнерство с Украиной. Таково наше предложение. Мы продолжим придерживаться этой позиции, поскольку имеем на это полное право", — подчеркнул он.
Зеленский ожидаемо обиделся, обвинив Орбана в пособничестве России и тому подобном.
В Брюсселе ищут способы надавить на Будапешт. Расширение ЕС пока предполагает полный консенсус, и без Венгрии никак не обойтись.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский

Новые меры

Перепалка Орбана и Зеленского совпала с публикацией доклада Европейской комиссии о кандидатах в ЕС — Украине, Молдавии и Черногории.
В документе отмечается существенный прогресс всех трех стран (особенно Черногории), но по срокам по-прежнему ясности нет.
Следом выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
По ее словам, сейчас обсуждается ужесточение правил расширения ЕС, чтобы избежать повторения ситуации с Венгрией.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК предложили своего рода "испытательный срок" для кандидатов и возможность исключения за "нарушение демократических принципов".
"Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим "троянских коней", которые создадут проблемы через пять, десять или пятнадцать лет", — пояснила она.
В документе отмечается, что "договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии соблюдения взятых обязательств".
Аналитики отмечают: хотя формально это направлено против "венгерского сценария", пострадает, вероятно, не Будапешт, а как раз Киев.
"Вам не нужен Орбан для реализации всех необходимых реформ", — обратилась Кос к властям Молдавии и Украины.
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште

Серьезный заем

Весной в Венгрии должны состояться парламентские выборы, и Будапешт подал заявку на льготный кредит в размере 16,2 миллиарда евро. Речь идет именно о займе, пусть и под низкий процент, а не о безвозмездной помощи. Кроме того, средства поступят не сразу — долями.
Тем не менее, пишут венгерские СМИ, Орбану даже первый транш (более двух миллиардов евро) был бы крайне полезен. А потому нельзя исключать, что проукраинские силы в ЕС постараются использовать пока еще не одобренный кредит в качестве рычага давления.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евроцентробанка во Франкфурте
Логотип Евроцентробанка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евроцентробанка во Франкфурте
В традиционном перетягивании каната между Брюсселем и Будапештом у обеих сторон есть козыри. Попытка наказать Орбана финансово едва ли смягчит его позицию по Украине. А вот репутации ЕС, и так подпорченной в последние годы, очков не прибавит.

Трамп поддержит?

Находящийся у власти с 2010 года Орбан, безусловно, привык к конфронтации с партнерами. И знает, когда и где "подстелить соломку". После спора с Зеленским он не стал погружаться в дальнейшие дискуссии, а направился… в Вашингтон.
По данным источников в Будапеште, задач венгерский лидер поставил себе немало. Это и смягчение американских санкций против российских энергоресурсов, и лоббирование мирного саммита президентов США и России, и, наконец, укрепление личного авторитета. В условиях натянутых отношений Брюсселя и Вашингтона аудиенцию европейского лидера у Дональда Трампа трудно переоценить.
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп
В то же время и Белый дом явно заинтересован в фигурах вроде Орбана. Венгерского премьера и американского президента объединяет не только приверженность базовым консервативным ценностям и национальным интересам, но и критическое отношение к тому же Зеленскому, недовольства которым в Вашингтоне почти не скрывают.
С учетом всех этих факторов несложно понять, почему Орбан продолжает уверенно гнуть свою линию на украинском направлении. А вот его партнерам по ЕС и Киеву есть о чем беспокоиться. Инструментов воздействия на Венгрию все меньше, и инициатива, во всяком случае сейчас, явно у Будапешта.
 
УкраинаБудапештВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала